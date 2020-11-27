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【業績】中國燃氣半年多賺3.7%至50.9億元　中期息維持10仙

股市 17:17 2020/11/27

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中國燃氣中期多賺3.66%至50.9億元。

中國燃氣 （00384） 收市後公布截至九月底止半年業績，純利按年增長3.7%至50.89億元，核心溢利按年增加5.5%至51.93億元。收入按年下降2.72%至271.65億元，毛利按年升6.3%至86.86億元，主要由於匯率變化以及LPG業務購氣成本與售氣價格跟隨國際原油價格明顯下降。每股盈利97.53港仙，宣派中期息每股10港仙。

中國燃氣全日收報27.9元，挫0.36%，成交額1.07億元。

中國燃氣於期內的天然氣總銷售量增長8.4%至128.3億立方米，其中通過零售業務銷售的天然氣 總量增長10.5%至76億立方米。輕資產的增值服務業務連續五年保持高速增長，實現經營性利潤近10億元，按年增長47.8%。城市燃氣項目可接駁居民用戶4578.5萬戶，按年增長4%；新接駁居民用戶283萬戶，按年跌3.5%。管道燃氣項目數目共636個，按年增54個。

集團稱，面對激烈的市場競爭和行業發展機遇，集團依托國家優惠的清潔能源及環保政策，推進「价值鏈拓展」戰略，倡導變革發展、創新發展、均衡發展的理念，為集團各項業務的可持續發展、高質量發展奠定堅實基礎。 另外，各大業務板塊以「降本增效、變革發展」為主題進行自我變革，以「調結構、 強管理、抓機遇」為核心進行業務突破，推動各業務板塊在激烈的市場競爭中逆勢增長。

相關文章：【業績】毛記葵涌中期多賺23.7%　股價績後升逾1%

【業績】優品360中期多賺1.65倍派息2仙　股價績後升近4%

編輯：陳華

香港股票 中國燃氣（00384） 天然氣

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