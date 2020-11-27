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【業績】中國燃氣半年多賺3.7%　中期息維持10仙　目標全年銷氣量增長15%（第二版）

股市 19:33 2020/11/27

分享：

中國燃氣中期多賺3.66%至50.9億元。

中國燃氣 （00384） 收市後公布截至九月底止半年業績，純利按年增長3.7%至50.89億元；收入按年下降2.72%至271.65億元，毛利按年升6.3%至86.86億元，核心溢利按年增加5.5%至51.93億元，主要由於匯率變化以及LPG業務購氣成本與售氣價格跟隨國際原油價格明顯下降。每股盈利97.53港仙，宣派中期息每股10港仙。

中國燃氣全日收報27.9元，挫0.36%，成交額1.07億元。

有信心全年銷氣售增速達15%　為中海油最大LNG分銷商

中國燃氣董事局主席兼總裁劉明輝於業績網絡會議上表示，下半財年為傳統天然氣消費旺季，據現時入冬消費的情況，有信心全年天然氣銷售增長的目標達15%。至於全年盈利目標為15%至20%的增速。

另外，劉明輝談到與中海油 （00883） 簽署全面戰略合作協議，他表示，雙方在大灣區成立的合資公司已經展開具體業務合作，集團成為中海油最大的液化天然氣（LNG）分銷商，上半年LNG銷量達143.6萬噸，按年增長近100%，隨著雙方進一步加強合作，全年LNG銷量目標為400萬噸，預計按年增長超過135%。未來中國燃氣與中海油將合作進一步拓至交通能源，例如運輸船柴油改用天然氣等，大灣區合作進一步深化。

中國燃氣於期內的天然氣總銷售量增長8.4%至128.3億立方米，其中通過零售業務銷售的天然氣總量增長10.5%至76億立方米。輕資產的增值服務業務連續五年保持高速增長，實現經營性利潤近10億元，按年增長47.8%。城市燃氣項目可接駁居民用戶4578.5萬戶，按年增長4%；新接駁居民用戶283萬戶，按年跌3.5%。管道燃氣項目數目共636個，按年增54個。

與恒大合作有助推動業務　以基石投資者身份認購恒大物業新股

被問及集團作為基石投資者參與恒大物業 （06666） 的新股認購，劉明輝解釋，因雙方簽署全面戰略合作協議，在多方面的合作達成共識，恒大旗下新樓盤的天然氣配套服務由中國燃氣承包，包括新樓盤裝修中使用的配套灶具、廚房家用電氣和供暖等服務，均由中國燃氣提供。

（第二版：增加管理層言論）

相關文章：【業績】毛記葵涌中期多賺23.7%　股價績後升逾1%

【業績】優品360中期多賺1.65倍派息2仙　股價績後升近4%

編輯：陳華

香港股票 中國燃氣（00384） 天然氣

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