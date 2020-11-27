【業績】包浩斯半年虧損收窄6成、重新派息0.145元　員工減少3分之1

▲ 包浩斯半年虧損收窄6成，期內員工減少3分之1

服裝股包浩斯Bauhaus （00483） 公布，至9月底半年虧損3760萬元，較去年同期虧損9520萬元，按年收窄61%。包浩斯重新派發股息，每股特別股息0.12元、中期息共0.025元，特別股息主要由於公司9月出售物業，套現6848萬元。

包浩斯國際表示，期內營業額大減58.5%至1.706億元，當中港澳業務收入按年跌49.7%至1.48億元，非港澳業務收入按年跌80.8%至2240萬元。期內毛利率就按年回升6.8百分點至65.2%。

包浩斯國際公布，期內獲政府補助1295萬元。

開支方面，包浩斯經營開支按年跌51.8%至1.6億元，當中員工成本按年減53.3%至4620萬元，9月底員工數目較半年前大減3分之1至356名。期內，包浩斯屢捲追租爭議，公司指期內積極與業主磋商租金寬減及重組若干租賃安排，爭取更靈活條款，同時淘汰虧損店銷，租賃支出減少58%至5650萬元。

包浩斯代理品牌Superdry再被追租 涉款72萬元，詳情可見【下一頁】

包浩斯賣九龍灣物業套6848萬 擬派4400萬特別股息，詳情可見【下一頁】

包浩斯至9月底經營75家店鋪，較3月底減少27家，當中港澳淨減4家至61家，港澳以外店銷減少23家至14家。期內，包浩斯同店銷售按年大跌45%，較去年同期跌19%明顯擴大。

包浩斯表示，期內港澳業務削減營運成本，減少季節貨品採購量，持續以短期特賣場加快去貨，分部虧損2060萬元，較去年同期虧2920萬元減少；港澳以外地區，包浩斯大縮規模下，半年分部業績由去年同期虧4270萬元，轉錄280萬元盈利。

相關文章：

【零售寒冬】包浩斯上季關22間店規模縮近四分之一 港澳同店銷售跌53%

【零售寒冬】包浩斯退租圓方分店 遭港鐵入稟追討逾635萬租金兼損失

記者：麥德銘