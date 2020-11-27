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特朗普發表感恩節講話 指最快下周分發新冠疫苗

環球政經 15:01 2020/11/27

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美國總統特朗普於感恩節透過視像方式發表講話，表示美國最快將於下周分發新冠疫苗，但並無表明是分發哪一間公司研發的疫苗。

【美國大選】特朗普：如選舉人團確認拜登獲勝　他將離開白宮下一頁

他在講話中先祝福派駐海外的美軍，其後提到分發疫苗安排指，前線工作者、醫務人員及長者最快於下周起優先收到新冠疫苗，但由於目前未有一款疫苗獲得美國食物及藥物管理局（FDA）批准緊急使用，故此民眾亦無從推測特朗普所指的是哪一款疫苗。

【G20峰會】特朗普冀疫苗注射「美國優先」　習近平倡用「國際健康碼」下一頁

美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司 BioNTech 共同研發的新冠疫苗，剛於上周末向FDA申請批准緊急使用疫苗，為首款向FDA申請使用的新冠疫苗。據悉，相關審批委員會會議，將於下月10日舉行，預料需時數周完成審批程序。

美國單日新增超過10萬宗確診個案，全國累計超過1320萬人染上新冠肺炎。受疫情影響，美國有超過二千萬人領取失業救濟金，休斯敦市長和官員更在感恩節派發食物給予有需要人士。

美國疾控中心最新推算，全美於9月底已有超過5300萬人感染新型冠狀病毒，比當時累計確診數字高近8倍。以現時確診人數計算，實際感染人數可能已突破一億。

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撰文 : 林展鋒

特朗普 新冠肺炎疫情 疫情 美國

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