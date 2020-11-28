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PS5熱賣　Sony、任天堂成疫市大贏家

股市 10:00 2020/11/28

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新冠肺炎疫情肆虐全球整個2020年，居家抗疫已成生活一部分。PS5近期開賣，撞正全球疫情再反彈，全球熱銷，Sony股價周五（27日）創下20年來新高。事實上，另一日企任天堂今年較早時候也受惠疫情﹐旗下遊戲主機Switch推出超過3年仍然大賣。

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Sony互動娛樂業務行政總裁Jim Ryan證實，目前PS5銷量已破歷年遊戲主機銷量紀錄，PS5的所有庫存都售出了，現時已加緊生產，預計12月就會有庫存可以出貨。本周五正值購物旺季Black Friday（黑色星期五），另外Cyber Monday（網絡星期一） 亦將至，但無論網購抑或實體店，可售的實際數量有限。

Sony 未透露 PS5 開賣初期的具體銷售量數據，而前代機種 PS4 在 2013 年 11 月 15 日開賣後 2 週的全球累計銷售量為 210 萬部（PS4 於 2014 年 2 月才在日本市場開賣），這讓人期待其初期銷售量有望超越 PS4 的 210 萬部。 Sony股價周五（27日）創下20年來新高9860日圓。Sony全日升0.6%，收報9812日圓。

Switch銷售已超紅白機

至於任天堂（Nintendo）Switch方面，該遊戲機銷售持續強勁。根據任天堂較早前公布的季績， Switch 系列季內共售出了 686 萬台，同比大漲了 43%。 Switch 推出至今總銷量已達 6,830 萬部，已經超越了紅白機「 NES」。

任天常更罕見調高全年度盈利預測，集團預估，本年度（至2021年3月底）營業利潤為4,500億日圓（約43億美元），比先前預估的3,000億日圓大幅調高50%，並向上修訂全年營收至1.4萬億日圓，高於先前預估的1.2萬億日圓。任天堂也提高今年度的銷售預測至2,400萬部，高於先前預估的1,900萬部。今年以來，任天常的股價已累升逾三成。

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編輯：吳敏芳

疫情 總銷量 日本 任天堂 Sony Switch 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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