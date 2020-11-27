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【中國女首富】胡潤女企業家榜：碧桂園楊惠妍年僅39歲　連續4年蟬聯中國女首富

環球政經 18:37 2020/11/27

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據內地傳媒報道，胡潤研究院發表《2020胡潤女企業家榜》。現年39歲、碧桂園（02007）聯席主席的楊惠妍，今年度財富增長500億元（人民幣，下同），以2250億元連續4年蟬聯中國女首富。

楊惠妍為碧桂園創辦人楊國強的二女兒，2005年楊國強將其碧桂園股權悉數轉移至楊惠妍，2018年底楊惠妍任碧桂園聯席主席，開始接棒父親的地產王國。

看回《2020胡潤女企業家榜》，「醫藥女王」翰森製藥的鐘慧娟財富增長510億元，達1350億元排第二。

「地產女王」、龍湖集團(00960)主席吳亞軍、藍思科技創辦周群飛並列第三，財富達1100億元。

《2020胡潤女企業家榜》

    財富(億元人民幣) 升幅（%） 公司 主業 年齡
1 楊惠妍 2250 29 碧桂園 房地產、教育 39
2 鐘慧娟 1350 61 翰森製藥 醫藥 59
3 周群飛 1100 255 藍思科技 電子器件製造 50
3 吳亞軍 1100 29 龍湖集團 房地產 56
5 魯忠芳 955 130 中公教育 教育 78
6 王來春 910 243 立訊精密 消費電子 53
7 范紅衞 675 23 恒力 化纖、石化、房地產 53
8 紀凱婷 670 34 龍光地產 房地產 31
9 程雪 655 105 海天味業 食品 50
10 陳麗華 530 1 富華 房地產 79

 

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責任編輯：葉卓偉

碧桂園 碧桂園（02007）

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