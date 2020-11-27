【中國女首富】胡潤女企業家榜：碧桂園楊惠妍年僅39歲　連續4年蟬聯中國女首富

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【利財筆記】林本利：螞蟻搬家 天馬行空
據內地傳媒報道，胡潤研究院發表《2020胡潤女企業家榜》。現年39歲、碧桂園（02007）聯席主席的楊惠妍，今年度財富增長500億元（人民幣，下同），以2250億元連續4年蟬聯中國女首富。
楊惠妍為碧桂園創辦人楊國強的二女兒，2005年楊國強將其碧桂園股權悉數轉移至楊惠妍，2018年底楊惠妍任碧桂園聯席主席，開始接棒父親的地產王國。
看回《2020胡潤女企業家榜》，「醫藥女王」翰森製藥的鐘慧娟財富增長510億元，達1350億元排第二。
「地產女王」、龍湖集團(00960)主席吳亞軍、藍思科技創辦周群飛並列第三，財富達1100億元。
《2020胡潤女企業家榜》
|財富(億元人民幣)
|升幅（%）
|公司
|主業
|年齡
|1
|楊惠妍
|2250
|29
|碧桂園
|房地產、教育
|39
|2
|鐘慧娟
|1350
|61
|翰森製藥
|醫藥
|59
|3
|周群飛
|1100
|255
|藍思科技
|電子器件製造
|50
|3
|吳亞軍
|1100
|29
|龍湖集團
|房地產
|56
|5
|魯忠芳
|955
|130
|中公教育
|教育
|78
|6
|王來春
|910
|243
|立訊精密
|消費電子
|53
|7
|范紅衞
|675
|23
|恒力
|化纖、石化、房地產
|53
|8
|紀凱婷
|670
|34
|龍光地產
|房地產
|31
|9
|程雪
|655
|105
|海天味業
|食品
|50
|10
|陳麗華
|530
|1
|富華
|房地產
|79
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責任編輯：葉卓偉