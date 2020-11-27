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【新冠疫苗】北韓試圖駭入研發疫苗企業 南韓議員批無理

環球社會熱點 17:03 2020/11/27

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【新冠疫苗】南韓：北韓試圖駭入研發疫苗的南韓企業

全球多間藥廠研發新冠肺炎疫苗，北韓一直聲稱「零確診」，但似乎仍與爆疫國家般渴求疫苗。南韓國會情報委員會成員河泰慶表示，北韓試圖駭入研發研發疫苗的南韓企業 ，但遭該國的情報機關阻止，南韓企業沒有損失。

議員河泰慶聽取國家情報院（National Intelligence Service）簡報後透露事件，但他指出，國家情報院並未說明有多少疫苗企業、哪些企業受害，只強調沒有造成損失。

北韓收容所恐爆疫情 北韓釋放7千囚犯【下一頁】

新加坡與美研發疫苗報喜 料明年首季出貨【下一頁】

國家情報院簡報閉門進行，分享南韓的情報分析。河泰慶與另一名同是國會情報委員會成員的議員認為，由於新冠肺炎疫情持續，北部領導人金正恩採取了一些「不合理」的措施，包括禁止捕魚和製鹽，因為相信海水可能已被病毒污染，並暫停在中國進口11萬噸的大米。

美國科技巨擘微軟（Microsoft）上周曾稱，俄羅斯和北韓政府派出駭客曾試圖入侵南韓、加拿大、法國、印度及美國7間藥廠和研究員的網絡。

巴西總統拒接種疫苗 國家確診全球第三高【下一頁】

專家質疑有效率 阿斯利康宣布再進行試驗【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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