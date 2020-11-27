亞馬遜派39億元花紅 以鼓勵員工於聖誕旺季工作

外媒報導指，因聖誕節購物旺季到來，電商平台亞馬遜(美：AMZN)料本季收益將超過1000億美元。公司決定向員工發放5億美元（約39億港元）的花紅，以感激其的付出，並防止員工在旺季發起工業行動。

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亞馬遜電子商務集團運營主管Dave Clark指，由12月1日至12月31日在每位於美國地區工作的全職人員將獲300美元花紅（約2340港元），而兼職員工也可獲得150美元（約1,170港元）；而英國地區的全職及兼職員工分別可獲300及150元英鎊獎金。有關措施將針對倉庫工人和送貨司機。另外，通過Amazon Flex app接工作的司機如在12月內工作滿20個小時，亦會獲發100美元的獎金。

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年內，亞馬遜於全球發放的特別獎金和激勵的總支出將超過25億美元。在今年6月時，亞馬遜亦因獎勵員工在新冠疫情期間努力工作，而發放5億美元的感謝獎金。



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