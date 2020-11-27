  • 25°C
香港時間 : 20201127日 (五) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Sony PS5】索尼Sony股價創20年來新高　受惠PlayStation5開售及日股強勢

股市 16:37 2020/11/27

分享：

Sony股價創20年來新高。

自今年3月由疫情引發的環球大股災過後，環球科技股一直相對強勢。其中，索尼Sony（日︰6758）受惠疫情下遊戲主機需求大增，近期亦推出新一代Play Statation。在多重利好消息刺激，加上日本整體股市強勢下，Sony股價周五（27日）創下20年來新高9860日圓。Sony全日升0.6%，收報9812日圓。

Sony互動娛樂業務行政總裁Jim Ryan證實，目前PS5銷量已破歷年遊戲主機銷量紀錄，PS5的所有庫存都售出了，現時已加緊生產，預計12月就會有庫存可以出貨。雖然疫情令Play Statation銷量向好，但Ryan表示，疫情期間發布新款遊戲機是一項極大挑戰。因為除了需求遠超想像，從生產方面來說也是個挑戰，無法讓任何人進入工廠，要遠程製作PS5如此精密的電子設備實在太困難。

他又透露，截止目前，所有PlayStation 5都已正式售出。而Sony現時正加緊生產，盼今年底前能有更多PS5出貨。

Sony股價如此強勢，除了PS5的因素外，也與整體大市強勁有關。多國股市3月低位大幅反彈。除了美股屢創新高外，日本股市的表現亦相當亮眼。日經平均指數由3月時低位16358點，大幅反彈62.9%，至26644點。

相關文章︰【PS5】Sony PS5抽籤預購開鑼　一文看清各大平台預購日期及細則

【華為禁令】日本SONY、KIOXIA傳已向美國申請許可　冀恢復對華為供貨

【Sony業績】Sony遊戲銷售大增首財季多賺53% PlayStation 5料年底推出

編輯︰侯景成

 

美股 索尼（Sony，美：SNE） 日本市場 疫情 屢創新高 日經平均指數 Sony PlayStation

上一篇文章

【港股市況】恒生指數升75點仍未企穩二萬七　內銀強勢工行、交行升逾4%（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】華潤萬象生活1209第三日招股　孖展出現抽飛暫錄25億、超購逾3倍（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東健康6618次日招股火熱　孖展達816億、超購59倍　國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618次日招股火熱　孖展達816億、超購59倍　國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】華潤萬象生活1209第三日招股　孖展出現抽飛暫錄25億、超購逾3倍（不斷更新）
【新股IPO】華潤萬象生活1209第三日招股　孖展出現抽飛暫錄25億、超購逾3倍（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618即日招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618即日招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌穿42關較港低2%　恒指夜期收市跌50點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦跌穿42關較港低2%　恒指夜期收市跌50點（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮下周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮下周招股集資約78億　估值高達936億元
【開市9點半】京東健康今招股入場費3565元　專家料抽100手才中1手
【開市9點半】京東健康今招股入場費3565元　專家料抽100手才中1手