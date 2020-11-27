【Sony PS5】索尼Sony股價創20年來新高　受惠PlayStation5開售及日股強勢

▲ Sony股價創20年來新高。

自今年3月由疫情引發的環球大股災過後，環球科技股一直相對強勢。其中，索尼Sony（日︰6758）受惠疫情下遊戲主機需求大增，近期亦推出新一代Play Statation。在多重利好消息刺激，加上日本整體股市強勢下，Sony股價周五（27日）創下20年來新高9860日圓。Sony全日升0.6%，收報9812日圓。

Sony互動娛樂業務行政總裁Jim Ryan證實，目前PS5銷量已破歷年遊戲主機銷量紀錄，PS5的所有庫存都售出了，現時已加緊生產，預計12月就會有庫存可以出貨。雖然疫情令Play Statation銷量向好，但Ryan表示，疫情期間發布新款遊戲機是一項極大挑戰。因為除了需求遠超想像，從生產方面來說也是個挑戰，無法讓任何人進入工廠，要遠程製作PS5如此精密的電子設備實在太困難。

他又透露，截止目前，所有PlayStation 5都已正式售出。而Sony現時正加緊生產，盼今年底前能有更多PS5出貨。

Sony股價如此強勢，除了PS5的因素外，也與整體大市強勁有關。多國股市3月低位大幅反彈。除了美股屢創新高外，日本股市的表現亦相當亮眼。日經平均指數由3月時低位16358點，大幅反彈62.9%，至26644點。

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編輯︰侯景成