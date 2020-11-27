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【Black Friday 2020】Amazon家品及廚具用品最暢銷　年尾旺季出獎金吸引員工開工

商業 17:13 2020/11/27

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Amazon於Black Friday 2020單日的暢銷商品類別，為家品及廚具用品。

Black Friday（黑色星期五）定於美國感恩節之後的星期五，由感恩節到黑色星期五期間，為美國傳統的消費旺季。據Forbes報道，電商平台Amazon於Black Friday 2020單日的暢銷商品類別，為家品及廚具用品，有較高交易量的商品則包括：攪拌機、壓力煲、氣炸鍋等。

年尾消費旺季繁忙　Amazon出獎金誘員工開工
年尾是消費旺季。Amazon為答謝前線員工在疫情下，於節日包括聖誕節在內的付出，決定向英國及美國的全職及兼職員工，發放300美元或300英鎊、150元美元或150英鎊的獎金。

【消費優惠】德國寶搬倉清貨　冷氣機加1元多1部

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

Amazon負責零售業務的高級副總裁Dave Clark表示，為答謝前線員工在節日消費旺季的付出，將發放獎金，金額合共逾5億美元。至於計劃下受惠的員工，工作日期為12月1日至12日31日。

英國增2萬季節性職位
該電商在英國，更提供2萬個季節性職位，以確保銷售增長的同時，服務質素保持穩定。另外，Amazon今年第三季度的銷售額達961億美元，較去年同期增長37%；當中的利潤更破紀錄達63億美元。

責任編輯：馬意文

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