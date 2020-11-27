【Black Friday】提早兩日排隊為買PS5 疫情難阻美國人龍

美國疫情嚴峻，仍然無阻民眾的購物慾。感恩節翌日為黑色星期五（Black Friday），是一年一度零售商減價的大日子。在美國佛羅里達州，有民眾早在當地時間周三於遊戲機商店門外排隊，務求在Black Friday購買Sony PlayStation 5（PS5）。

霍士新聞報道指，許多商店都在Black Friday提供大量優惠，因應今次新冠疫情，很多商店都主打網購優惠。

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不過，仍有民眾打算在周五當日外出購物，沃爾瑪（Walmart ）表示將限制店內顧客的數量，並要求保持社交距離。

霍士新聞周四到訪佛羅里達州採訪，發現在奧蘭多一間遊戲機商店門外，已有一批人在排隊。

美國民眾提早湧商場購物 避開黑色星期五人潮 【下一頁】

排在頭位的卡茲姆貝（Kyle Kazembe）指，他早在周三晚上就開始排隊。卡茲姆貝指：

「我昨晚在很粗糙的混凝土上睡覺，但現在我有了墊子。」

報道指，遊戲機商店在黑色星期五將會人頭湧湧，因為他們很可能會售賣Sony的PlayStation 5。Sony早前指，會在年底前向零售商提供更多的存貨。

責任編輯：林嘉莉