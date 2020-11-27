【新冠肺炎】本港再爆本土疫情是危險跡象　鍾南山：香港當務之急是全民檢測

中國工程院院士鍾南山出席在深圳舉行的首屆中國衛生健康科技創新發展大會，他在會後接受訪問時表示，香港近日出現新冠肺炎本土病例是一個危險的跡象，更指香港的當務之急是全民檢測。

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鍾南山指，香港在新型冠肺炎疫情爆發初期，已戴口罩、保持距離等防疫措施，作為一個人口密集的城市，已好好控制到疫情的蔓延，十分出色。之後因有所放鬆，令到本地感染的疫情逐漸出現。

他續指，出現本地感染個案是十分值得注意，因為患者會經常到處跑，即使無症狀感染者的感染性也很強，特別時出現病徵前的5至6天的影響會比較大。本港近日本地感染個案明顯增加，是一個很危險跡象，認為香港需要進行全民檢測，將有命的患者與健康的人分開，以切斷傳染源。

另外，他在會上亦提及，內地發現4宗同時患有H1H3甲流和新冠肺炎病毒的病例，未來需要有快速的檢測設備，檢測患者是感染新冠肺炎還是流感。

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責任編輯：楊子瑩