平安銀行香港分行助力平安集團在香港進行戰略投資

香港作為中資企業走向海外的首選之地，一直是平安集團拓展海外市場的第一站。著眼於香港在粵港澳大灣區建設中不可或缺的獨特優勢，平安集團不斷加大在香港的投資力度，目前在港機構已覆蓋銀行、證券、資管、產險、金融科技等多個領域。

平安銀行香港分行作為平安銀行第一家海外機構，自2019年12月16日正式開業以來，便承擔了服務平安集團海外戰略的重要使命，致力於為集團在港戰略投資提供優質金融服務。針對集團海外投資項目的時效要求，香港分行發揮內部高效協同的優勢，快速推進賬戶開立及資金匯兌支持等配套服務，短時間內完成項目公司註冊到賬戶準備等一系列手續，辦理了上百億集團資金的境外兌換及劃轉，為項目最終順利完成交易提供了保障。同時，香港分行還積極為集團其他在港機構提供金融服務，在結算匯兌、現金管理以及授信融資方面提供有力支持，助力平安集團各海外機構的合規穩健發展，為維護香港的金融繁榮協同並進。

作為平安集團綜合金融服務的海外平台，在服務集團海外戰略的過程中，平安銀行香港分行經營規模和服務能力得到了大幅提升，截至2020年10月，分行資產規模突破230億港元，專業服務及效率也得到廣大客戶的一致認可。未來，平安銀行香港分行將通過整合平安境內外服務資源，充分發揮「金融+科技」優勢，為中資在港企業提供境內外一體化的跨境金融服務，包括在資本市場、海外併購等重點領域為客戶提供「商行+投行+投資」一攬子解決方案，同時，依託香港發達的資本市場和豐富的金融產品資源，為客戶提供完善的現金管理及財富增值服務。

（資料由客戶提供）