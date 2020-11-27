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【疫市慘蝕】名校網都無用　何文田半新盤連環蝕

股樓投資 16:46 2020/11/27

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名校網物業向來受追捧，特別是家長客，故樓價相對有支持。不過，第四波疫情爆發，加上經濟前景未明，就算是名校網物業也要蝕讓，有業主到何文田區置業，持貨3年，現帳面蝕約165萬元離場。 

【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題【下一頁

香港置業朱碧其說，何文田皓畋環境寧靜，加上位處優質校網，吸引不少家庭客捧場，近期屋苑7座中層C室，兩房間隔，實用面積約679平方呎，以約1,565萬元放盤兩個月，成功吸引外區客洽詢，終勁減165萬元，以1,400萬元易手，實用呎價約20,619元。據了解，原業主於2017年11月，以約1,565萬元購入上述單位，持貨3年，現帳面蝕約165萬元離場。

【劈價成交】何交田皓畋連錄蝕讓 內地客睇淡後市劈價近「1球」沽明賺暗蝕【下一頁

資料顯示，何文田皓畋位於常盛街28號，坐落傳統名校區，小學屬於34校網，中學屬則九龍城區。事實上，皓畋早前連錄蝕讓，且見銀主盤，舉例說，屋苑5座低層B室，實用面積698平方呎，今年年中淪為銀主盤。據了解，原業主為內地客，於2018年以1,932.4萬元購入單位。及至11月初，市傳單位以1,400萬元易手，兩年間賬面約蝕532萬元，物業期內貶值約28%。

此外，成交紀錄冊顯示，皓畋9座9樓B室，實用面積958平方呎，原於2018年10月易手，成交價約3,449.61元，惟10月初遭買家取消買賣合約，即撻大訂離場，料遭發展商沒收483萬元訂金。 

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撰文 : 黃卓賢

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