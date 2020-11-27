【5G手機】華為旗艦手機Mate 40 Pro正式登港　售8,388元

▲ Mate 40 Pro於今（27日）正式在港發售，手機設有銀色及黑色兩款選擇，售價為8,388元。

華為於上個月發布的Mate 40旗艦手機系列，其中一款Mate 40 Pro終於在今（27日）在港推出，官方宣布手機現時已正式發售，設有銀色及黑色兩款選擇，產品售價為8,388元。

Mate 40 Pro採用6.76吋OLED屏幕，設有 88°超曲面環形屏幕設計，支援90Hz屏幕刷新率及240Hz觸控率。手機配備5納米麒麟9000處理器，內置8GB RAM 以及256GB ROM儲存空間，以及支援IP 68防水防塵功能。

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相機方面，Mate 40 Pro 設有5,000萬像素超感知 Leica 鏡頭，支援8核極速對焦。另外前置雙鏡頭加入廣角鏡功能，可在低光環境下提供更清晰的自拍效果，並支援屏下指紋解鎖。

Mate 40 Pro 預載EMUI 11操作介面，支援隔空手勢操作、多屏協同以及「Eye On Display」等功能。其中，多屏協同功能可在電腦上同時開啟3個手機的應用畫面，方便用家同時進行多項任務。另外，Mate 40 Pro 的電池容量為4400mAh，支援66W有線快充及50W無線快充。

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現時Mate 40 Pro已正式在港開賣，價格為8,388元。此外，華為亦推出多款產品及配件，其中一款「Ring Light」閃環手機保護殼，可用作自拍補光燈的用途，產品售價為358元。而HUAWEI M-Pen 2智能筆可透過手機充電，在屏幕上進行書寫或繪圖，價格為528元，上述產品將於12月陸續推出。

記者：李寶如