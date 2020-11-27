【玄人‧峰語@iM網欄】人與生俱來已定好人與壞人?　



曾有朋友問我，可否從一個人的八字看得出他是『好人』還是『壞人』呢？而他們的好壞，又是否與生俱來的？我曾看過一個八字，此命主格局不俗，如果以古時的身份定位，幾近可以封侯拜相，後來才得知命主原來是一位極有地位的「江湖人物」。由此可見，八字無疑是定了我們一個人的格局，但向好還是向差，仍要看我們後來如何去選擇自己要行的路。坦白說，八字只可去分一個命格的結構、格局的高低、性格的傾向，而本身是沒有分好壞。事實上，不論是八字或紫微斗數，學說的由來都來時太極衍生出來的陰陽五行及星系，也即是代表了一個人的命運，本身是都是有正有反，有好有壞，至於他向那一方面發展，就要取決於 『本質』與 『習氣』。

人的命格及所行的運，是既定的，這好比上天早已預備的材料，當然材料是有高低之分，有的可能是山珍海味，有的可能是青菜豬肉普通材料，但如何處理這些材料，就是我們後天的努力。當然，山珍海味，就算處理得不大好，沒有放在冰箱，仍然不會太易變壞；豬肉、雞蛋等本身是易變的，只是暴露於空氣亦是容易腐壞，這就是食物本質問題。如果套用在命理上，其實命格本身的 『本質』是否易變。假如命格結構不好的，如一個八字 『用神』無力，又或者八字無根的人，很容易受外界事物變化(即習氣)所影響，失運之時，更加易向壞的一方發展。

俗語云：「近朱者赤、近墨者黑』，其實就是說 『習氣』對一個人向好向壞的影響，情況有處理上述食物材料的過程時，遇到的客觀條件引伸出來的變化。以一對孿生子為例，為何兩個人的命運會不同？其一原因就是與習氣有關。我認識一孖仔朋友，小時候的性格及生活習慣都非常相似，但隨著六歲後分開後(一個寄養於婆婆、一個仍跟隨父母生活，另外她們就讀的小學亦不同)，兩人的性格開始出現了分別了，長大後所行的路是大相庭徑，這就是一個習氣所形成後天命運的分別。我不時說，算命只是『人和』的數，同一個人放在不同的天時及地利，結果也可以不一樣。



中國傳統儒家思想也分『性善』(人之初，性本善)與『性惡』(人之初，性本惡，其善者偽之)之說，而兩者論爭辯已久，我們亦無須去為此下結論，反而我比較支持「其善者偽也」之論，「偽」者，意思並非虛偽，而是指「人為」，即是透過後天人為教化，去改變一個人。因此，真正算命的奧義，其實並不在於算命師算得有幾準確，而是在算命的過程，或到一個人的『本質』，而再透過指引適合命主的 『習氣』方法，從而突破既有命運的框架。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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