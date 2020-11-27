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【防疫抗疫基金】公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃　延長申請期至12月21日

商業 16:22 2020/11/27

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第三輪「防疫抗疫基金」當中的公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，截止申請日期將延長至12月21日。（資料圖片）

第三輪「防疫抗疫基金」當中的公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，截止申請日期將延長至12月21日，以便合資格公眾街市租戶有更多時間準備申請。

【防疫抗疫基金】體育處所資助計劃11月30日截止申請

【防疫抗疫基金】會議展覽業資助計劃延長　參與貿發局展覽可獲50%補貼

有關計劃為食環署轄下街市檔位（包括熟食檔位）租戶，提供每檔劃一5,000元的一次性資助，用於支付為街市顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費，而有關非接觸式付款方式，須經由香港金融管理局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳／信用卡計劃處理。

如何申請？
有意申請資助的食環署街市檔位租戶，可親身或以郵寄方式，向食環署分區環境衞生辦事處遞交申請。申請表格可於食環署各分區環境衞生辦事處索取。

何時發放資助？
租戶在與服務提供者簽訂有關提供最少一種非接觸式付款方式的服務合約前，須向食環署提交申請並獲得原則上批准，然後提交已簽署並不少於兩年期的有效服務合約。食環署會進行巡查，確保有關安裝已經完成後會發放資助。

【防疫抗疫基金】餐飲處所資助計劃12日截止　已收約1.3萬宗申請

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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