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【疫市成交】業主趕移民低市價9%沽港景峯2房 近3年首錄不足千萬元成交

股樓投資 16:11 2020/11/27

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疫情轉趨惡化，最近業主減價空間明顯增加，市場上也屢錄低於市價成交。最近一名業主因移民而離港，故以低市價約9%急沽港景峯3座低層A室。

【樓市現象】聞特首點名發展屯門西即洽購屯門市廣場 上車客跟業主講價至深夜 獲減價27萬入市，詳見【下一頁

美聯物業區域聯席董事彭文浩表示，該行近日促成尖沙咀港景峯3座低層A室，實用面積457平方呎，屬2房間隔，望泳池，由於屬低層單位，而且業主因移民而離港，故價錢較相宜，吸引買家斥資998萬元承接，折合實用呎價約21,838元。

【樓價回落】 差估署10月樓價指數意外跌0.57% 專家：12月指數恐擴大至1%或以上，詳見【下一頁

彭文浩指，一般港景峯2房單位市價約1,100萬元水平，上述成交價僅998萬元，較市價低約9%，也是近3年間屋苑2房單位首錄低於千萬元成交。據了解，原業主於2003年3月斥資295萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利703萬元，升值近2.4倍。

【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

 

移民 疫情 尖沙咀 港景峯

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