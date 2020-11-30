【公關大娜移@iM網欄】黑面神不討好 做醜人代價高

王菲、林日曦、碧咸嫂、澤尻英龍華，有何共通點？上述人士在公開場合常出現「皺眉、抬下巴或緊閉雙唇」的症狀，額頭猶如鑿了生人勿近的「黑面神」印鑑。黑面神，英譯Resting bitch / asshole face，認真夠毒舌。

上蒼真不公平，在下也屬於天生臭臉型，過去常為人誤解冷若冰霜，拖累人緣桃花凋零。痛苦過後，花了比人多幾十倍的努力，不斷提醒自己改善面部表情，輔以更細膩的溝通技巧，人際關係指數才逐步回暖。美國心理學家指，黑面神因為天生這個缺點，更加願花心機鑽研社交技巧，所以EQ及溝通術普遍超越外形討喜的社交甜心。

擺臭臉乞人憎，做醜人更為神憎鬼厭。中美國力戰中，特朗普愛玩好人、醜人的遊戲，整天扮與習大大「極之friend」，搶做和事佬。鷹派幕僚則喊打喊殺，一黑一白，軟硬兼施，時時將貿易戰談判氣氛舞高弄低。

辦公室如是，醜人的角色隨處可見，他們等同於管理層的刀手或清道夫，常常要昧著良心，出手執行「砍價」、「大裁員」及收拾殘局」。前特首曾頓足捶胸地吐露肺腑心弦，「做好人容易、做醜人要有擔當和勇氣」，以言明志，退休後捨身下海做醜人，日日向敵方陣營發射口水逼擊炮。

醜人多作怪

傳統戲曲裡面飾演反派或醜角的，會在鼻樑位塗抹白粉，俗稱「白鼻哥」。京劇中的醜是指容貌不俊美，不等於品質醜惡。坊間盛行講的「醜人多作怪」，乃指貌醜，卻愛以整色整水來刷存在感的人，醜樣的東施皺眉摸心口被斥為「效顰」，傾國傾城的西施則引作美談；與「人帥真好、人醜就性騷擾」異曲同工，乃對醜的歧視。

請槍分手真寡情

人人都想做好人，即便說句「分手吧」，有些人也不想因此尷尬、沾污了嘴巴，寧願花錢找「代客分手」公司代勞。澳洲的Sorry it’s over 網站生意滔滔，伶牙俐齒的「分手大使」頻頻出動斡旋，還附設慰藉套餐：紅酒、朱古力、鮮花、果籃等稍作補償，盛惠90澳元。這類連為感情劃上句號也「矯埋手」的寡情之徒，事主應為撇甩渣男而額手稱慶。

醜人、打手、劊子手，要承受世人無窮的唾罵同鄙視，重償之下出勇夫，才會不惜願意遺臭萬年。晚清時期頭紥紅布、胸口生毛的劊子手，是暴利職業，大清最後劊子手鄧海山每斬一犯人，即賞洋四元，等同當時一名長工半年的工錢，刀口上黏血的代價是獨孤終生。

在猶如原始森林的市場裡，良莠不齊的物種相互交纏生長，做盡「衰嘢」的醜人必定要口密，識隱形術。做完dirty jobs，若將是非當人情，周圍散播，就真要施以剪脷根的極刑。至於「樣衰」不討喜，天生欠親和力，只怪娘親未免太洩氣，不如狠花錢請個形象顧問，才適用於先敬羅衣後敬人的世道，放低自我、接駁地氣、多賣笑，「掃把頭」也變成適合穿著土耳其花花裙的小甜甜。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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