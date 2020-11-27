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【PS5】Sony PS5抽籤預購開鑼　一文看清各大平台預購日期及細則

Hot Talk 16:18 2020/11/27

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Sony PlayStation 5（PS5）推出以來反應熱烈，首輪開售即引來全球瘋搶，PS5宣布開放第二輪預購，由周五（27日）起可於指定時間內透過不同零售商網站預購PS5，是次PS5預購會以抽籤形式進行。本報綜合各大平台PS5預購的抽籤詳情。

回顧PS5香港網上首日預訂盛況，詳情看【下一頁】

PlayStation Platinum Shop

PlayStation Platinum Shop公布，周五（27日）至12月3日可登入「網上預購PlayStation 5抽籤系統」網站預購PS5。是次活動只限香港登記之PlayStation Network會員參加。

連結

AEON

永旺旗下AEON公布，周五（27日）中午12時至晚上11時59分內於AEONCITY網上購物城開放登記，登記的顧客必須填寫姓名、有效的電郵地址、有效的電話號碼，每個電郵地址和電話號碼只限登記一次。每位顧客只限購買一盒PS5。

連結

抽籤日期預定為周六（28日）中午12時，已登記顧客可於下午2時到登記網頁，以登記電話號碼查詢抽選結果，中選的顧客可於11月28日至11月30日到指定網址付款。

Sony Store Online

Sony Store Online於11月27日至12月2日開放PS5預購抽籤登記，只需輸入電話號碼及選取登記抽籤的產品便可。

連結

抽籤日期為12月3日，當日下午2時起會根據抽籤結果以SMS短訊通知預訂安排。每組訂購代碼只限訂購1套PlayStation 5。購買日期為12月4日至2020年12月8日。

豐澤

豐澤表示，11月27日中午12時至12月6日期間開放登記，易賞錢會員獨家。Sony PS5 遊戲主機發售數量為200部。每位會員只限登記一次，若重複登記，只會以首次提交嘅資料為準。值得留意是，每位會員都要在登記活動完結前 （12月6日或之前），曾經到豐澤網店或任何一間門市作至少一次消費，才合資格參與是次抽籤。

連結

抽籤結果將於12月8日晚上9時前透過豐澤Facebook專頁或手機短訊SMS公佈中籤名單，沒有中籤的會員亦會收到電郵通知。預計購買日期為12月25日或之前。

LOG-ON

LOG-ON表示，將於周五（27日）至周六（28日）中午開放登記。預購成功的申請人，將於12月1日與申請人聯繫。

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csl

csl表示，將於周五（27日）中午12時起接受預訂。惟本報登入網站後，Club Shopping限時搶購已結束。

連結

相關文章：【PS5】SONY上季盈利增1.45倍　料3月前可賣760萬部PS5、勝PS4首年度銷量

【PS5】PlayStation5商標於印度被搶 當地開售日期至今未明

編輯：袁諾曦

經濟 Sony 豐澤 PlayStation 永旺（00984）
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