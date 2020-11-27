【新冠疫苗】新加坡與美研發疫苗報喜 料明年首季出貨

▲ 新加坡有大學與美國藥廠合作研發的新冠疫苗報喜，預料最快明年首季出貨。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加快研發新冠疫苗以遏制疫情。新加坡有大學與美國藥廠合作研發的新冠疫苗報喜，新冠疫苗的中期數據結果正面。這款新冠疫苗預料最快明年首季出貨，作為低劑量新冠疫苗，具有可大規模量產的優勢。

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這款疫苗名為ARCT-021，是由杜克－新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）與美國藥廠Arcturus Therapeutics共同研發。這款疫苗屬RNA核酸疫苗，可以單劑或多劑的形式注射，今年7月獲准展開臨床試驗。

研究團隊安排106名年齡介乎21至80歲的志願者參與試驗，有78人最少接種一次疫苗，其中36人接種兩次疫苗或接受單次多劑量注射。其餘28人則接種安慰劑。

結果顯示78名注射疫苗的志願者當中，77人取得正面的結果，所有志願者都未有出現嚴重副作用，疫苗有望進入第三階段臨床試驗。

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Arcturus Therapeutics行政總裁佩恩（Joseph Payne）表示，ARCT-021的劑量預計僅7.5微克，劑量較目前其餘候選疫苗小。佩恩指出劑量小代表每次都可生産更多劑的疫苗，有助節省生産時間和成本。

新加坡經濟發展局（EDB）承諾為這款疫苗提供約2.2億美元（17.16億港元）的資金，目前已提供4,500萬美元（約3.51億港元）支持疫苗研發生産，更計劃於疫苗成功研發後再斥資1.75億美元（約13.65億港元）訂購。佩恩對疫苗研發有信心，預計於明年首季有望出貨。

責任編輯：鄭錦玲