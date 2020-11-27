【小米1810】小米副總裁豪言 未來一年全國縣城都開設小米之家

智能手機生產商小米(01810)副總裁暨紅米品牌總經理盧偉冰日前在紅米產品發布會上透露，未來一年全國縣城都要開設小米之家，期望加快攻佔縣級市場。小米全日收報26.05元跌2%。

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盧偉冰透露，小米之家亦會全面提升服務措施，包括在小米之家及專賣店提供7日退貨，產品體驗及清潔保養等服務。

另外，小米總裁王翔近日於電話會議表示，集團第三季智能手機市佔率達到13.5％，成為全球第三名，智能手機出貨量按年升44.6％亦非常強勁，並創歷史新高。他指出，集團過往幾年的雙品牌戰略成功，同時亦成功佔據高端市場，未來亦將繼續推出高端產品。他又指，相信智能手機零部件供應的挑戰將持續進入到明年。

王翔指出，集團「雙11」在天貓、京東及蘇寧易購三大電商平台皆為Android手機銷售第一名，集團的智能手機在內地的市佔率亦不斷上升。他續指，海外智能手機的平均售價下跌主要是由於推出更多中端及入門級手機，並以極具競爭性的價格出售。他續指，集團在歐洲市場的份額逐漸增加，加上以小米開發者平台(IoT)產品輔助，相信該市場的發展空間很大。



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