【有盈退休】曾智華：必殺的「老是佛電台」

雖然離開了廣播圈六年，但不時仍有人對我提出對香港廣播業的疑問。發覺，大部份人對電台業的前景，有誤解。

今天，小弟就以一個資深「電台專業人士」身份話你知。電台業，並冇/未死！但一如香港足球，點解會謝晒？並非足球本身不受歡迎，而是，打的是渣波！

電台也如是，電視也如是。你死，並非冇聽眾觀眾。而是，你的節目及節目主持人不再吸引，就咁簡單。

香港足球打得渣，然後，你賴「足球歿落」？

電台並冇歿落，只是載體不同了。沒人再用傳統收音機聽。但百分之一千肯定，若有個由朝到晚都是精彩節目的電台，肯定爆！

每天仍有幾十萬架車在路上行走，有好的節目，哪怕冇人聽？

有人聽，自然有廣告。有廣告，就有錢賺。然後，又再吸引更勁的人才加盟，就咁簡單。

坦白，今天的我，已再冇興趣搞電台及管理電台。但卻知道，在退休人族群中，有一個極大商業藍海，可容納專攻五十到七十五歲人口的電台。姑且命名《快樂老是佛電台》！

你可知今天這年齡群人口有多少？二百六十萬！絕大部份正準備或已經退休。學歷方面，多是大專或以上。工作方面，不少是專業人士，管理層或中上級打工族。財富方面，因食正上世紀八十年代經濟起飛，起碼一半已有自買物業及財務自由。

最重要，絕大部份仍食得玩得走得！當然，開始享受人生，需要審慎理財。追求健康之餘，趁身體仍可，多多嘆美食及旅遊。

以上種種，都含有無限商機！

若有一個台，能有點點懷舊，點點音樂，點點品味，點點世界觀，點點享受資訊，點點保健知識，點點理財智慧，點點人性……作包裝，肯定能hit中這個二百六十萬香港人市場。

再遠點，透過互聯網，也可慰藉十萬計分佈全球香港中年移民的心。

點可能唔做？問題，邊個有魄力做呢？

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