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【利財筆記】林本利：螞蟻搬家 天馬行空

名人薈萃 18:43 2020/11/27

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由阿里巴巴（09988）創辦人馬雲控制的螞蟻集團，原本計劃於11月5日在上交所和港交所上市，臨上市前兩天突然被上交所叫停，港交所亦只好跟隨叫停，令155萬名捧場客感到失望。

今次馬雲把螞蟻集團「搬家」來港上市，無非想提供一個套現機會給原來的股東及管理層，情況類似阿里巴巴和美團（03960）。今次螞蟻暫緩上市，對小股民來說並不一定是壞事，總好過上市後才知道內地金融機構加強監管網貸業務，到時公司要大規模集資，或者收縮業務，股價大幅下挫而令小股民損手爛腳。

去年11月26日阿里巴巴回歸香港作第二上市，當時市況欠佳，公司發行5.75億新股，招股價176元，集資1,012億港元，較原先目標為低。近月趁螞蟻上市，估值越叫越高，持有螞蟻33%的阿里巴巴，股價自然水漲船高，最高升至309.4元，市值高達6.7萬億港元。

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阿里巴巴2019至20年度（3月年結）的稅後盈利由876億元人民幣增至1,492億元（1,700多億港元），增幅高達70%。去年公司業績亮麗，主要是錄得729億元人民幣的利息收入和投資淨收益，包括投資螞蟻的收益。公司做靚盤數，顯然是為了方便回歸香港上市，以及把螞蟻「搬家」來港上市。今年3月，公司持有現金高達3,305億元，本身有大量資金發展業務，根本毋須透過回歸香港上市集資。

螞蟻上市阿里獲利8,000億

至於螞蟻，未上市前公司已發行約238億股，帳面值約2,100億元人民幣（當中包括1,055億元現金及存款），每股帳面值不足9元人民幣。阿里巴巴佔33%，即約78億股，帳面值約700億元人民幣（約810億港元，以兌1.16計算）。螞蟻計劃發行AH股各16.7億股，合共33.4億股，招股價68.8元人民幣及80港元，集資2,672億元。以80港元定價，螞蟻估值高達21,700億港元[（238億股+33.4億股）x80港元]，即2,800億美元。以螞蟻今年上半年稅後盈利212億元人民幣，估計全年賺400多億元推算，PE約40倍。

螞蟻若成功上市，以上市價80港元推算，阿里巴巴33%股權即時由帳面值810億港元，搖身一變為7,160億港元市值，為公司帶來6,350億元特殊利潤，連同過千億元人民幣經營利潤及其他投資淨收益，今個財政年度（至明年3月）將賺超過8,000億港元，破盡世界紀錄，阿里巴巴的PE將由30多倍跌至10倍以下。螞蟻若成功上市，加上市場炒作，阿里巴巴及螞蟻兩家公司市值可望突破10萬億港元，較四大國有銀行5萬多億港元市值為大，自然惹來中央關注。

恐再出現雷曼情況

螞蟻主要業務是支付平台及金融科技，透過大數據及人工智能營運支付及信貸業務。監管機構擔心網貸營運方式類似次按貸款及按揭貸款證券化，透過高槓桿、錢生錢、借上借和表外信貸等「天馬行空」、不受約束的方式放大盈利，把風險轉嫁其他人。螞蟻與其他金融機構合作，向消費者及小微企業貸款高達21,000億元人民幣，但其財務狀況表的發放貸款和墊款只得362億元人民幣。公司出資2%，放大貸款50倍，類似當年雷曼兄弟的情況。

當日美國的銀行大搞次按業務，美其名是協助基層市民置業，螞蟻亦宣稱網貸業務是協助消費者及小微企業融資，但兩者實質都賺取巨利。為免出現類似雷曼兄弟破產所產生的金融市場系統性風險，內地確實有需要加強網貸業務的監管。

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撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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