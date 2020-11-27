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【網民熱話】住過市區返不到轉頭？　網民：唔明乜嘢原因要住大西北！

環球政經 16:00 2020/11/27

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各區有各區的特色，有網民近日出帖分享自己的心得，表示：「 住過市區，真係返唔到轉頭。」他指市區交通方便，車費便宜，節省了乘車的時間，由起身到工作的地方十分快，更重要是不會被朋友朝不起，直言：「真係諗唔明乜嘢原因要住大西北！」

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【樓市熱話】第四波疫情爆發　網民：樓價又會有影響？【下一頁】

有網民留言指，很多年前大西北的樓價較平，所以沒有辦法，不少人只好到大西北住。不過現時大西北和荃葵甚至長沙灣價格相差很少，同意出帖者所指：「自住實在諗唔到理由行3幹屯公，或者搭西鐵而不搭荃灣綫。」

有人則認為，最重要是住適合自己的地方，「如果你返柴灣，住天水圍，咁天水圍就當然辛苦啦，如果你返南山（深圳），住天水圍，咁天水圍咪舒舒服服囉。」他更籲一眾網民：「做人唔好咁死板，靈活啲。」

另有網民表示，事實上只是「將價就貨」，他指：乘地鐵又多人又迫，疫情期間更麻煩，而屯門公路日日都有交通意外，一日會有數次塞車，每次都起碼會塞1小時或以上，「買大西北樓除非大西北返工，否則買嚟係自討苦吃。」他認為，除了大西北地區的整體呎價比較平，便沒有其他吸引人的因素。

 

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責任編輯：楊子瑩

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