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【港股追蹤】發改委擬建澳門證交所 港交所全日仍升近1%

股樓投資 16:32 2020/11/27

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發改委近日於政協十三屆全國委員會第三次會議上指，正在研究於橫琴興建澳門證券交易所，以支持澳門發展乎合自身特色的金融產業，推動澳門經濟的多元發展。並指此舉將有助粵港大灣區的建設，並落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》內指「研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場」的任務。

【阿里巴巴9988】阿里雲提供人工智能技術 助太古可口可樂智能化轉型  詳情請看[下一頁]

早前，澳門與廣東合作於橫琴設立粵澳跨境金融合作（珠海）示範區，吸引了十多個澳門金融機構進駐。而澳門2021年度的施政報告亦提到，當局將完善有關法例，並加強金融行業軟硬件建設，以吸引大灣區企業來澳門發行債劵。

【港股追蹤】大快活獲補貼中期多賺13％　中期息按年大增三成  詳情請看[下一頁]

消息公布後，面臨潛在新競爭的港交所股價未受影響，全日升0.8%收報386.2元。

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撰文 : 趙家盈

經濟 香港交易所（00388）

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