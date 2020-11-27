  • 25°C
香港時間 : 20201127日 (五) 15:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Black Friday「出擊」 Amazon網購10大攻略（下）

環球政經 15:05 2020/11/27

分享：

下周五（27日）便是「黑色星期五」（Black Friday），是美國的網購大日子，各電商平台及網店到時會推出不同折扣吸客。作為全球最大的電商平台Amazon，更是不少人的熱門之選。《iMoney》整理出在美國Amazon網購的10個攻略，讓大家做好準備，在黑色星期五「出擊」，慳住錢買心頭好。

Black Friday「出擊」 Amazon網購10大攻略（上）：【下一頁

Amazon 將與美國監管機構合作　打擊冒牌貨：【下一頁

6.不送海外要使用集運

有些商品運至香港時須額外收費；有些則不設運至香港。此時，買家便需要使用集運，較多人會選用Buyandship、Shop Easy等集運公司。買家除了須留意收費及運送地區外，亦需留意該公司是否允許運送如鋰電池等產品。

7.美元結算較着數

網上較多人建議使用美元結帳，Amazon有好幾種方法結帳，包括FSA卡、Mastercard、Visa、銀聯等。

值得留意的是，在使用Mastercard、Visa等信用卡時，由於屬於在外地消費，不論是以港元還是美元結帳，均會另徵收手續費，大多為1.95%，以銀聯結帳則不會收取手續費。

8.留意產品是翻新品還是新品

在Amazon購買電子產品時，不難發現有部分比市面平一大半，但這也有機會是翻新品。翻新商品一般曾更換電子或機械組件。買家在瀏覽產品時，留意產品名稱旁邊有沒有標着「翻新」、「Renewed」、「Refurbished」等字眼。

9.搞清楚退貨流程

1.移至「我的定單」，選擇定單，然後選擇退貨或換貨。

2.選取要退回的項目，然後從「退貨原因」功能表中選擇「選項」。

3.選擇如何處理退貨，可退款或換貨。

4.Amazon賣家在退款或換貨前，都會審查退貨請求。如果在兩個工作天內沒有收到回覆，消費者可提交Amazon商城交易保障索賠請求。

5.選擇偏好的退貨方式，列印標籤和核准，並加上退貨標籤。

10.須先成為Amazon會員

Amazon購物流程

    點擊圖片放大
    +4
    +3

美國 香港 港元 美元 Amazon 黑色星期五 商品

上一篇文章

【大行報告】看好中教新收購學校　里昂上調目標價至18.6元

下一篇文章

【港股追蹤】大快活獲補貼中期多賺13％　中期息按年大增三成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【新股IPO】京東健康上市6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元
【新股IPO】京東健康上市6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【樓市現象】聞特首點名發展屯門西即洽購屯門市廣場 上車客跟業主講價至深夜 獲減價27萬入市
【樓市現象】聞特首點名發展屯門西即洽購屯門市廣場 上車客跟業主講價至深夜 獲減價27萬入市
【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限　大灣區9大發展項目
【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限　大灣區9大發展項目