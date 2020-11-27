Black Friday「出擊」 Amazon網購10大攻略（下）

下周五（27日）便是「黑色星期五」（Black Friday），是美國的網購大日子，各電商平台及網店到時會推出不同折扣吸客。作為全球最大的電商平台Amazon，更是不少人的熱門之選。《iMoney》整理出在美國Amazon網購的10個攻略，讓大家做好準備，在黑色星期五「出擊」，慳住錢買心頭好。

Black Friday「出擊」 Amazon網購10大攻略（上）：【下一頁】

Amazon 將與美國監管機構合作 打擊冒牌貨：【下一頁】

6.不送海外要使用集運

有些商品運至香港時須額外收費；有些則不設運至香港。此時，買家便需要使用集運，較多人會選用Buyandship、Shop Easy等集運公司。買家除了須留意收費及運送地區外，亦需留意該公司是否允許運送如鋰電池等產品。

7.美元結算較着數

網上較多人建議使用美元結帳，Amazon有好幾種方法結帳，包括FSA卡、Mastercard、Visa、銀聯等。

值得留意的是，在使用Mastercard、Visa等信用卡時，由於屬於在外地消費，不論是以港元還是美元結帳，均會另徵收手續費，大多為1.95%，以銀聯結帳則不會收取手續費。

8.留意產品是翻新品還是新品

在Amazon購買電子產品時，不難發現有部分比市面平一大半，但這也有機會是翻新品。翻新商品一般曾更換電子或機械組件。買家在瀏覽產品時，留意產品名稱旁邊有沒有標着「翻新」、「Renewed」、「Refurbished」等字眼。

9.搞清楚退貨流程

1.移至「我的定單」，選擇定單，然後選擇退貨或換貨。

2.選取要退回的項目，然後從「退貨原因」功能表中選擇「選項」。

3.選擇如何處理退貨，可退款或換貨。

4.Amazon賣家在退款或換貨前，都會審查退貨請求。如果在兩個工作天內沒有收到回覆，消費者可提交Amazon商城交易保障索賠請求。

5.選擇偏好的退貨方式，列印標籤和核准，並加上退貨標籤。

10.須先成為Amazon會員