【美國大選】記者追問會否認輸 特朗普：別這樣跟總統說話

美國大選結果幾乎塵埃落定,拜登成為美國候任總統,惟美國總統特朗普遲遲未認輸。特朗普周四再被記者追問會否認輸,他氣憤地回應「別這樣跟總統說話」,又形容該名記者僅是個「無足輕重」(lightweight)的人。

路透社記者梅森(Jeff Mason)周四向特朗普提問關於選舉人團的投票機制。特朗普當日指,若選舉人團投票給拜登,他將會離開白宮。

特朗普回答時強調,這場大選都是「騙局」,梅森隨即想再追問。

特朗普卻回應指:

「你只是個無足輕重的人。不要這樣跟我說話。我是美國總統,永遠不要這樣跟總統說話。」

(You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the President of the United States. Don't ever talk to the President that way.)