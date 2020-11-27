【美國大選】被問會否認輸 特朗普：別這樣跟總統說話

美國大選結果幾乎塵埃落定，拜登成為美國候選總統，惟美國總統特朗普遲遲未認輸。特朗普周四再被記者追問會否認輸，特朗普回道「別這樣跟總統說話」，又形容該名記者僅是個「無足輕重」（lightweight）的人。

路透社記者梅森（Jeff Mason）周四向特朗普提問關於選舉人團的投票機制。特朗普當日指，若選舉人團投票給拜登，他將會離開白宮。

特朗普回答時強調，這場大選都是「騙局」，梅森隨即想再追問。

特朗普卻回應指：

「你只是個無足輕重的人。不要這樣跟我說話。我是美國總統，永遠不要這樣跟總統說話。」 （You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the President of the United States. Don't ever talk to the President that way.）

選舉人制度下，美國本月3日的投票，是告知所屬州份選舉人應該票投哪名總統候選人，但選舉人下月14日才正式投票，決定總統寶座誰屬。按照慣例，選舉人一般會依照選民意願投票。

現時，拜登獲306張選舉人票，遠超當選門檻270張，特朗普則獲得232張。

責任編輯：林嘉莉