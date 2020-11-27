【5G旗艦機】Nokia 9.3 PureView延期上市？傳今年無望面世

▲ 有消息人士指，Nokia 9.3 PureView將延期至2021上半年發表，意味今年Nokia不會推出任何一部旗艦5G手機。

今年各大廠商已陸續發表支援5G網絡的智能手機，而被外界視為Nokia年度代表之作的Nokia 9.3 PureView，就傳出壞消息。有消息人士指，Nokia 9.3 PureView將延期至2021上半年發表，意味今年Nokia不會推出任何一部旗艦5G手機。

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據Twitter帳號Nokia anew爆料指，考慮到Nokia前一代旗艦Nokia 9 PureView在2019年發表時，採用2018年高通推出的旗艦晶片S845，效能落後於同期機款，市場反應冷淡。

為避免情況重演，有傳Nokia目前正尋求效能更高的晶片，如高通即將發表的新一代S875旗艦級處理器，因此Nokia 9.3 PureView或延期到明年才正式登場。

綜合相關報道，有傳Nokia 9.3 PureView 將會採用屏下鏡頭技術，搭配120Hz屏幕刷新率、支援8K錄影等規格。

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責任編輯：曾曉汶