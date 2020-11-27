【大行報告】看好中教新收購學校　里昂上調目標價至18.6元

里昂發表報告指出，看好中教控股（00839）新收購學校，上調未來3年收入預測25%至27%，目標價由14.5元上調至18.6元，評級由「跑贏大市」調升至「買入」。

中教今日最新報15.14元，升1.6%，成交額4,100萬元。

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報告指出，中教控股年度業績勝預期，毛利持續擴張，並正計劃提升3家學校至大學級別，毛利有進一步潛在提升空間。此外，公司現在有44億元人民幣現金，有助未來併購機會。

中教日前公布截至8月底止財年業績，收入26.78億元（人民幣，下同），按年增長37%；毛利16.01億元，上升42.8%；純利6.33億元，增長6.8%。

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記者：李兆明