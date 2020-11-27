【港股追蹤】大快活獲補貼中期多賺13％　中期息按年大增三成

大快活(00052)公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利6495.1萬元，按年增長13.43%，因獲政府的近1.43億元政府補助。若撇除該補助和4760萬元的資產減值虧損，中期虧損3030萬元。每股盈利50.14仙，中期息派30仙，增加30.43%。

大快活從政府的「保就業」計劃中獲補助1.22億元，全數用作支付薪金及工資。另外獲2090萬元的政府補助，主要來自持牌食物業界別資助計劃。

上半年收入12.87億元，按年下跌16.37%，因新冠病毒疫情持續影響經濟及打擊消費意欲。其中，食品及飲品銷售收入12.84億元，減少16.36%；物業租金收入302.6萬元，減少20.97%。

大快活表示，旗下多間特色餐廳受到疫情和政府實施用餐限制措施的影響，惟受影響的程度稍低於大快活餐廳，有賴於許多市民在疫情下選擇在家用膳，令網上外送平台更加普及，旗下特色餐廳因而從中受惠。有見及此，將繼續物色其他合適的地點以供未來擴充業務之用，而集團的短期目標是在本年度開設更多餐廳。

大快活稱，疫情仍未完全受到控制，未來情況尚未明朗。隨着集團全面推行數碼化發展，將繼續推動科技和系統的升級，更貼近數碼消費者的喜好，從而提高營運效率。

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