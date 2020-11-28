【美股焦點】疫情衝擊業務　迪士尼擬明年裁員3.2萬人

根據迪士尼（DIS）向美國證交會（SEC）呈交的文件顯示，迪士尼計劃於明年上半年裁員3.2萬人，較今年9月公布的2.8萬人增加4,000人，裁員主要涉及其主題樂園。此外，截至上月3日，迪士尼仍有3.7萬名不在裁員名單列表中的員工正在修無薪假。

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此前迪士尼發布上季度財報，期內虧損7億元，是公司發布財報以來首次出現虧損，經調整後每股虧損0.2美元，不過優於市場預期的0.71美元；當中主題樂園業務收入按年跌逾六成至25.8億元，電影業務收入按年跌逾半至16億元，媒體業務收入則增加11%至72.1億元。

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不過值得留意的是，截至第四季，推出未夠一年的迪士尼影音串流業務「Disney+」，付費用戶已達到7,370萬戶，遠超市場預期。包括Disney+在內的直接面向消費者和國際市場收入，按年增加41%至48.5億美元。

本周五（27日）美股休市半天，迪士尼股價收市報147.13美元，受惠於新冠疫苗帶來的美股升勢，本月至今該公司股價已經升逾兩成，較今年3月低位反彈超過7成。

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