【企業責任】L'Oréal制定可持續發展目標　本港產品包裝回收計劃將擴展

▲ L'Oréal（歐萊雅）香港針對「綠色辦公室」及「綠色零售」制定可持續發展目標，推動美妝行業的環保發展。（L'Oréal facebook圖片）

全球暖化問題日益嚴重，近年不少企業負起社會責任，加入可持續發展的行列。L'Oréal（歐萊雅）集團目標於2030年，產品所用的包裝塑料將全數選用再生或生物塑料、生產每件產品的溫室氣體排放總量將較2016年減少50%。

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而L'Oréal香港根據本地營運模式，針對「綠色辦公室」及「綠色零售」兩大策略範疇，制定可持續發展目標，推動美妝行業的環保發展，包括L'Oréal香港辦事處自今年1月起使用100%綠色能源，以達成綠色辦公室的目標。

綠色零售方面，L'Oréal目標於2021年，在本地運輸中，送貨至店舖或直接送貨至消費者時，所有塑膠填充物、膠紙及包裹膜，將由非塑膠的環保物料或紙張取代。屆時公司旗下所有新店舖以及裝修都將採用環保設計，現有的產品包裝回收計劃亦將於明年擴展至更多品牌及店舖，並推出有關回收和可持續發展理念的全新消費者教育活動。

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責任編輯：朱悅瀅