【港股追蹤】內險股近期升勢勁 中國太平跑贏同業

大市近期反覆靠穩，但中資金融板塊表現卻持續造好，當中以內險股跑贏大市幅度最明顯，行業龍頭中國平安（02318）已重上90元水平，另一隻近期走勢強勁的股份，則不得不提獲大行睇好的中國太平（00966），今日再升超過2%，一度升穿14元關口，創超過3個月高位。

集團上月公布，副董事長王思東將升任為董事長，出現管理層變動。而10月份集團營運表現繼續保持穩定增速，今年首十個月附屬太平人壽原保險保費收入為1,285.6億元人民幣，按年增長2.1%；太平財產保險為233.65億元人民幣，同比上升6.2%。

大和最新報告指，集團轉換管理層後，預期其核心壽險業務自明年起將會錄得可持續及穩健增長，相信明年「開門紅」將是其增長勢頭的好開始，料新業務價值於今年下半年後始見增長，惟料今年首10個月經紀數目將按年減少4%，屬可接受範圍。



該行又提到股份現時估值過低，相信過去兩年表現欠佳的情況已過，重申「買入」評級，目標價由17元上調逾10%，至19元，以現價計，有超過35%潛在升幅。

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記者：葉志偉