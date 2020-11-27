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【港股追蹤】教育股未受疫情影響 睿見更被大行看好

股樓投資 14:16 2020/11/27

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今年疫情肆虐下，資金不斷尋找受疫情影響較少的板塊，以內需消費股為首的股份一直被熱炒。另外，教育行業雖然曾經遇上停課等事件，但由於學費及住宿貴仍然照收，基本上也沒受外圍因素影響。早前公布業績有顯著增長的睿見教育（06068），股價穩步上揚，今日獲大行睇好後，早市再升近3%，升穿3.8元水平。

由於學校往往在9月份開學，故教育股大多以8月底作為年底業績限期，截至今年8月底止，睿見全年收入達17.9億元（人民幣，下同），按年上升6.6%，當中學費及住宿費的收入，按年升12.8%，至12.9億元，主要由於招生總人數增加，而每名學生的整體平均學費及住宿費，亦按年增長2.1%，至21,499元。

期內毛利接近8.7億元，同比增長上升17%。純利增幅更明顯，按年急增42.4%，至5.1億元。每股末期息5.6分，較去年同期4.2分，多派超過30%。

花旗最新報告則睇好公司前景，指公司2020年度核心淨利潤按年增長31%，較該行及市場預期高出9%及17%；毛利率按年提升4.3個百分點至48.4%，主要受學費及住宿費貢獻的增加以及盈利能力提高所推動。

該行指公司管理層透露，由於私立K12教育需求旺盛，今年9月起新生的學費平均增加約20%，集團在中山、潮州、江門有新學校預計將於2021年9月開學，在廣東及四川亦在建設兩所高等教育學院，未來三年目標是將學生人數由目前的約15萬人增加一倍以上。

鑑於集團(K12教育業務表現穩定，利潤率不斷提高，以及高等教育前景日益向好，花旗維持對股份「買入」評級，目標價則由4.7元上調至5.1元，以現價計，仍有約30%潛在上升空間。

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記者：葉志偉

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