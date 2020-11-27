【新冠疫苗】巴西總統拒接種疫苗 國家確診全球第三高

▲ 巴西總統博索納羅重申，他拒絕接種新冠疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國都搶購新冠疫苗，希望可大規模供應國民以遏制疫情。巴西的新冠肺炎確診數字全球第三高，但巴西總統博索納羅卻反其道而行。博索納羅重申他拒絕接種新冠疫苗，更表示巴西料不會強制國民接種新冠疫苗。

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根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的追蹤數據，巴西累計超過620萬人確診新冠肺炎，確診數字僅次於美國的1288萬宗及印度的930萬宗。

雖然巴西的疫情仍嚴峻，但巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）周四（26日）通過多個社交媒體平台現場直播，再次表示他不會考慮接種新冠疫苗。

博索納羅強調他有自由決定是否接種：

我告訴你，我不會接種（新冠疫苗），這是我的權利。 （I’m telling you, I’m not going to take it. It’s my right）

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博索納羅更質疑戴口罩的作用，聲稱目前幾乎沒有確切證據表明，口罩在遏制病毒傳播方面的有效程度。

博索納羅今年7月宣布確診新冠肺炎，他一直淡化新冠肺炎疫情，將疫情形容為小流感。他更無視規定，多次在公眾場所不戴口罩。

博索納羅曾反對採購中國製新冠疫苗，更表示巴西人不會成為任何人的白老鼠。他上月更在Twitter上載他與狗的合照，稱只有他養的狗才需要強制接種疫苗。

責任編輯：鄭錦玲