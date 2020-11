【新冠疫苗】巴西總統拒接種疫苗 國家確診全球第三高

新冠肺炎疫情全球大流行,各國都搶購新冠疫苗,希望可大規模供應國民以遏制疫情。巴西的新冠肺炎確診數字全球第三高,但巴西總統博索納羅卻反其道而行。博索納羅重申他拒絕接種新冠疫苗,更表示巴西料不會強制國民接種新冠疫苗。

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的追蹤數據,巴西累計超過620萬人確診新冠肺炎,確診數字僅次於美國的1288萬宗及印度的930萬宗。

雖然巴西的疫情仍嚴峻,但巴西總統博索納羅(Jair Bolsonaro)周四(26日)通過多個社交媒體平台現場直播,再次表示他不會考慮接種新冠疫苗。

博索納羅強調他有自由決定是否接種:

我告訴你,我不會接種(新冠疫苗),這是我的權利。

(I’m telling you, I’m not going to take it. It’s my right)