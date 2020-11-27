將威脅美國？中國「數據霸權」北斗衛星更頻繁觀測全球主要國家

▲ 美國衛星訊號接收商 Trimble 數據顯示，北斗衛星目前比美國 GPS 更頻繁觀測全球 195 主要國家的 165 個首都，約佔85%。（法新社資料圖片）

中國「北斗衛星導航系統」是中國自家版本的GPS全球定位系統，自今年7月底開通，令數據霸權優勢大躍進，日益威脅美國的衛星技術主導地位。據日本《日經亞洲評論》最新引用美國衛星訊號接收商 Trimble 數據顯示，北斗衛星目前比美國 GPS 更頻繁觀測全球 195 主要國家的 165 個首都，約佔85%。

事實上，美國是衛星技術的開路先鋒，自1978 年發射全球定位系統首顆衛星，並且一家獨大。而GPS 原本是軍事用途，可以追蹤部隊位置及作為飛彈導引。不過現時中國發展出與美國相抗衡的系統，能強化其軍事實力之餘，也令該領域生態逐漸改變。

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評論又提到，長期以來作為唯一選擇的美國GPS現在正被北斗衛星導航系統所超越，尤其在這個所有技術都被納入信息戰的時代裏，中國正朝着新的競爭領域包括太空、網絡邁進，甚至被稱為「大腦優勢」的領域。

另綜合內地媒體日前報道，北斗衛星導航系統工程總設計師楊長風在11月26日舉行的2020世界5G大會主論壇上表示，北斗的核心器件國產化率已經達到了100%。基礎產品亦已出口至120多個國家和地區，如新加坡、柬埔寨等。

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責任編輯：張寶燕