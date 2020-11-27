▲ 【香港評級】惠譽：港府強調與內地融合 香港評級更易受內地評級影響

評級機構惠譽指出， 最新一份施政報告中， 政府強調與內地融合措施， 突顯政府希望借助內地經濟全面復甦， 帶動本港經濟增長的努力， 但同時令本港評級更易受到內地評級的影響。惠譽在今年4月將香港評級由「AA-」下調至「AA」，展望由「穩定」下調至「負面」。該行指出，本港與內地之間的金融及經濟社會聯繫不斷增加， 認為兩地信貸評級只應相差一個等級。

惠譽表示， 施政報告強調香港與內地之間進一步融合， 特別是粵港澳大灣區的倡議。雖然有關政策可能會刺激本港經濟發展， 但同時亦突顯出本港經濟發展前景和信貸評級， 將愈來愈受到內地經濟束縛 。

不過，該行相信，短期內兩地評級不會趨向一致， 但如果在整合過程中，侵蝕香港對主要宏觀制度特徵，例如獨立貨幣政策， 財政框架和金融監管等的高度自治，可能會有評級下調的壓力， 但目前認為不太可能出現有關情況

惠譽預計， 本港未來的政策重點會放在促進與內地進一步經濟一體化上， 以鞏固香港作為內地企業主要離岸融資中心的作用。即使螞蟻集團早前叫停上市， 但今年以來內地企業在港集資活動強勁， 進一步突顯本港的作用。

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編輯：吳敏芳