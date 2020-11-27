【新股IPO】大唐集團2117首日招股　孖展尚未足額（不斷更新）

▲ 大唐集團（新上市編號﹕02117）首日招股，孖展仍未足額認購。

內地房企大唐集團（新上市編號﹕02117）首日招股，綜合多間券商數據，截至下午4點30分，大唐集團孖展共錄得11萬元，仍未足額認購。大唐集團於周五（11月27日）至12月4日招股，料12月11日掛牌。招股價為3.6元至4.6元，每手1000股，入場費4646.35元，工銀國際為獨家保薦人。

大唐集團擬發行3.3億股，佔發行後股本的25%，當中10%為公開發售，90%為國際配售。未計超額配售權，集資額介12億至15.34億元；若計及15%超額配售權，集資額將擴至13.8億至17.64億元。

大唐集團是2020年中國房地產開發企業100強，是今年第6間來港上市的內地房企。

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編輯﹕賴奕羚