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【新股IPO】大唐集團2117第四日招股　孖展尚未足額（不斷更新）

新股IPO 17:43 2020/12/01

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大唐集團（新上市編號﹕02117）首日招股，孖展仍未足額認購。

內地房企大唐集團（新上市編號﹕02117）第四日招股，綜合多間券商數據，截至上午11時，大唐集團孖展共錄得940萬元，仍未足額認購。當中，輝立證券借出540萬元。大唐集團於周五（11月27日）至12月4日招股，料12月11日掛牌。招股價為3.6元至4.6元，每手1000股，入場費4646.35元，工銀國際為獨家保薦人。

大唐集團擬發行3.3億股，佔發行後股本的25%，當中10%為公開發售，90%為國際配售。未計超額配售權，集資額介12億至15.34億元；若計及15%超額配售權，集資額將擴至13.8億至17.64億元。

大唐集團是2020年中國房地產開發企業100強，是今年第6間來港上市的內地房企。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章︰【新股IPO】京東健康6618次日招股火熱　孖展達776億、超購56.6倍　國際配售提早截飛（不斷更新）

【新股IPO】大唐集團控股入場費4646元 最多籌15億元

【新股IPO】佳源控股首日招股孖展仍未足額　入場費4091元

 

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編輯﹕賴奕羚

IPO 香港股票 大唐集團（02117）
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