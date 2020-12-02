  • 21°C
香港時間 : 20201202日 (三) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】佳源服務1153第四日招股一手4091元 孖展尚未足額（不斷更新）

新股IPO 11:01 2020/12/02

分享：

內房佳源國際  （02768）  分拆的物業管理公司佳源服務  （新上市編號：01153）  第四日招股，孖展仍未足額認購。綜合多間券商數據，截至上午11時，佳源服務新股孖展共錄4517萬元認購，當中，富途證券借出2215萬，華盛證券借出800萬、輝立證券借出1000萬，利弗莫爾借出205萬。

佳源服務將發行1.5億股，其中90%國際發售，10%公開發售，最多集資6億。招股價3.15至4.05元，一手1000股，入場費約4090元。佳源服務聯席保薦人為海通及國泰君安。

佳源服務於2005年成立，總部位於嘉興，業務長駐於長三角地區，主要提供物業管理服務。集團業務分為三大板塊，物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章﹕【新股IPO】京東健康6618次日招股火熱　孖展達776億、超購56.6倍　國際配售提早截飛（不斷更新）

【新股IPO】華潤萬象生活1209今截孖展　孖展出現抽飛暫錄24.8億、超購逾3倍（不斷更新）

【新股IPO】領地集團6999首日招股　孖展未足額一手入場費6060元

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

香港股票 佳源服務（01153） 孖展 IPO 佳源國際控股（02768）

上一篇文章

【美股焦點】攜程第三季淨利潤16億元人民幣　新冠肺炎疫情以來首錄盈利

下一篇文章

【新股IPO】領地控股6999第五日招股　孖展未足額一手入場費6060元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【新股IPO】京東健康6618擬定價70.58元為招股價上限　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618擬定價70.58元為招股價上限　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理