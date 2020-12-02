【新股IPO】佳源服務1153第四日招股一手4091元 孖展尚未足額（不斷更新）

內房佳源國際 （02768） 分拆的物業管理公司佳源服務 （新上市編號：01153） 第四日招股，孖展仍未足額認購。綜合多間券商數據，截至上午11時，佳源服務新股孖展共錄4517萬元認購，當中，富途證券借出2215萬，華盛證券借出800萬、輝立證券借出1000萬，利弗莫爾借出205萬。

佳源服務將發行1.5億股，其中90%國際發售，10%公開發售，最多集資6億。招股價3.15至4.05元，一手1000股，入場費約4090元。佳源服務聯席保薦人為海通及國泰君安。

佳源服務於2005年成立，總部位於嘉興，業務長駐於長三角地區，主要提供物業管理服務。集團業務分為三大板塊，物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務。

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編輯﹕賴奕羚