▲ 【美國大選】特朗普清洗國防委員會 多名促放生中國成員被炒

美國大選結束後，民主黨拜登如無意外將接替特朗普出任美國總統。特朗普繼續展示對中國強硬的一面，「清洗」國防政策委員會。美媒引述消息指，特朗普政府突然解僱數名國防政策委員會成員，包括前國務卿基辛格。97歲的基辛格此前曾促請拜登，對中國「放輕鬆」。

美國外交雜誌《外交政策》率先報導事件，美國有線新聞網絡（CNN）引述2名官員稱，被炒的成員包括基辛格（Henry Kissinger）、前國務卿奧爾布賴特（Madeleine Albright）、眾議院情報委員會前高級成員哈曼(Jane Harman）及眾議院前多數黨領袖坎托（Eric Cantor）。

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報道又指，被撤職的成員還包括前海軍作戰部長、退休上將羅海德（Gary Roughead）、五角大樓前首席技術顧問德萊昂（Rudy De Leon）等人。羅海德去年曾警告，若美國與中國在亞洲開戰，「可能會打輸」。

國防政策委員會（Defense Policy Board）是由前國家安全官員組成的諮詢小組，根據國防部長指示的具體任務，提供有關國防政策事項的獨立意見。CNN 報道引述另一名官員指出，數名成員被解僱，是長遠改革的一部分，當局非常感謝他們為國家安全所作的奉獻，將委任新的人選。

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責任編輯：鄧燕君