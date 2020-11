【美國大選】特朗普將赴佐治亞州助選 為保參議院優勢

美國大選結果幾乎塵埃落定,拜登成為美國候選總統。共和黨及民主黨於參議院各佔50席及48席,佐治亞州的兩席成為決定參議院控制權的關鍵,將於明年1月第二輪投票。美國總統特朗普宣布,下月前往佐治亞州為兩名共和黨候選人拉票,力保共和黨於參議院的優勢。

現任共和黨參議員萊夫勒(Kelly Loeffler)與民主黨人沃諾克(Raphael Warnock)爭奪其中一席,而同為共和黨參議員的珀杜(David Perdue),則與民主黨人奧索夫(Jon Ossoff)爭奪另外一席。

但由於沒有候選人獲得50%的票數,根據佐治亞州法律,佐治亞州的兩席於明年1月5日進入下一輪選舉。

特朗普(Donald Trump)周四(26日)表示,計劃前往佐治亞州一至兩次,支持兩名共和黨候選人。他表示希望於體育館内舉行拉票活動,但因為疫情而無法這樣做。

特朗普更鼓勵共和黨人不要氣餒:

不要失望,因為這場比賽仍未結束。

(Don't be disappointed yet, cause this race is far from over.)