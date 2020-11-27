【美國大選】特朗普將赴佐治亞州助選 為保參議院優勢

美國大選結果幾乎塵埃落定，拜登成為美國候選總統。共和黨及民主黨於參議院各佔50席及48席，佐治亞州的兩席成為決定參議院控制權的關鍵，將於明年1月第二輪投票。美國總統特朗普宣布，下月前往佐治亞州為兩名共和黨候選人拉票，力保共和黨於參議院的優勢。

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現任共和黨參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）與民主黨人沃諾克（Raphael Warnock）爭奪其中一席，而同為共和黨參議員的珀杜（David Perdue），則與民主黨人奧索夫（Jon Ossoff）爭奪另外一席。

但由於沒有候選人獲得50%的票數，根據佐治亞州法律，佐治亞州的兩席於明年1月5日進入下一輪選舉。

特朗普（Donald Trump）周四（26日）表示，計劃前往佐治亞州一至兩次，支持兩名共和黨候選人。他表示希望於體育館内舉行拉票活動，但因為疫情而無法這樣做。

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特朗普更鼓勵共和黨人不要氣餒：

不要失望，因為這場比賽仍未結束。 （Don't be disappointed yet, cause this race is far from over.）

白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，特朗普暫定於12月5日赴佐治亞州。

佐治亞州的兩席決定的參議院的控制權，如共和黨取下兩席就可保住控制權。但因為參議院於票數持平時，兼任參議院議長的副總統可投票，如果兩名民主黨人同時勝出，民主黨人就可獲得參議院控制權。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國總統特朗普宣布下月前往佐治亞州，為兩名參議院共和黨候選人拉票。