【電動車】小鵬汽車月賣車3040輛撐起3600億市值　何小鵬提員工「不要關注短期起落」

▲ 何小鵬發全員郵件，提醒不要關注先前短期起落，要在激進快跑中保持平衡。

市場熱炒中國電動車股，在美上市的中概電車股蔚來（美：NIO）、理想汽車（美：LI）、小鵬汽車（美：XPEV）股價狂升。小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬致信提醒全體員工，要放眼長線利益，不能只盯著短期的漲跌，要保持創業和奮鬥的精神，且必須保持比行業增長速度高一倍甚至數倍的優勢。小鵬汽車最新市值高達462.58億美元（3608億港元），躋身全球車企市值排行榜前十。

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把握未來製造成本下降的機遇 計劃明年再聘逾4000人

何小鵬在信件中提及，在國際大勢的影響和當下利好的政策下，傳統汽車行業不斷加大新能源領域的投入，蘋果、華為等科技公司亦逐步加入跨界造車之列。

他稱，小鵬汽車暫時在中國新造車的三強體系中佔有一席之地，是公司一直以來的選擇和堅持。 逆水行舟，不進則退，大環境不斷發生變化，對小鵬汽車而言，機會與挑戰並存。 在XPILOT 3.0的研發過程中，技術革新加速和加強，整個行業飛速地前進。在對電池的研發過程中，也發現近在未來數年，電池的成本將會不斷下降，同時能量密度和安全性都將越來越高，意味公司整車BOM成本將持續下降，競爭更強，令智能化電動汽車比傳統汽車在競爭中更佔主動位置。

何小鵬提醒全體員工在這種形勢之下，更應該保持清醒，把握好未來幾年製造成本下降、競爭加劇帶來的機遇，並保持正確方向和高效執行。

他又強調，要 在激進的快跑中尋找平衡，而不是在穩健發展中尋求加速， 要求各部門在今年11月至12月完成對2021年的目標分解，計劃明年增聘超過4000人。

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小鵬汽車10月交付車輛3040部 三大中資電動車企中墊底

根據中國汽車工業協會報告顯示，10月新能源市場表現突出，刷新中國國內單月銷售記錄。單月，新能源汽車銷售16萬輛，按年增長104.5%，按季增長13.9%。

在三家中資電動車企業當中，蔚來10月份的交付量為5055部，理想為3692部，小鵬為3040部；合計交付量僅11787部。

以周三收市價計，小鵬汽車上市至今股價累升3.3倍，市值達463億美元。理想汽車上市至今升2.5倍，市值約340億美元。

上市最久的蔚來汽車年內股價累升12倍，市值達731億美元（5700億港元），較比亞迪 （01211） A、H股市值約5300億港元還要高。

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編輯：陳華