【2021預測】網絡安全4大趨勢 　人工智能成抵禦網絡攻擊關鍵

▲ 未來或需要借助人工智能技術的力量，防範層出不窮的網絡攻擊。

近年網絡安全成為熱話，今年疫情下，企業紛紛數碼轉型，員工亦常常在家工作，引來更多網絡安全漏洞愈風險。網絡防護公司Fortinet香港、澳門及蒙古區域總監馮玉明預計，對明年網絡安全趨勢有4大預測：5G應用帶來更多網絡攻擊風險；社交工程攻擊將更智能；勒索軟件技術成新常態；人工智能成為抵禦網絡攻擊關鍵。

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馮玉明指出，隨著5G技術的發展及愈來愈多應用推出，加上疫情影響，企業持續推行遙距工作安排，企業對個人電子設備愈加依賴，將使企業終端受攻擊的風險增加。她解釋，在5G的「扁平式」分組網絡體系結構之中，成千上萬個極易被利用和濫用的節點互相連接，將會為企業構成更大的系統攻擊面，增加企業受網絡攻擊的風險。

勒索軟件成新常態

其次，人們生活亦已離不開使用社交平台，但社交平台愈來愈多，資訊、數據混雜，容易讓黑客有機可，馮玉明指出，未來社交工程攻擊將變得更加智能。「智能裝置或其他與用家互動的家居系統再不單純是攻擊的目標，而是發動更深層次攻擊的渠道。」

馮表示，未來黑客或更有效地利用用家重要的資訊，如日常活動、習慣，或財務資料，最終能讓社交工程攻擊更加成功。「更智能的攻擊並不一定侷限於關閉個人或企業的保安系統，停用鏡頭或騎劫Wi-Fi路由器等智能裝置，更可能會發動勒索，數據敲詐和秘密憑證等攻擊。」

▲ 網絡防護公司Fortinet香港、澳門及蒙古區域總監馮玉明預計，對明年網絡安全趨勢有4大預測：5G應用帶來更多網絡攻擊風險；社交工程攻擊將更智能；勒索軟件技術成新常態；人工智能成為抵禦網絡攻擊關鍵。（受訪者提供圖片）

早年勒索軟件曾令環球政府以及商業機構聞風喪膽，馮認為，勒索操作技術或成未來新常態。「勒索軟件持續演變，而隨著IT系統與操作技術（Operational Technology）系統的融合愈來愈多，特別是關鍵基礎設施，數據和裝置的數目日益增加，風險亦隨之而來。「敲詐、誹謗、塗改均是勒索軟件交易的工具。」

以人工智能抵擋攻擊

當關鍵基礎設施如生產設施、建築管理系統等操作技術的保安出現漏洞，但網絡人員因各種限制無法及時修補（Patching）漏洞，採用遙距修補則有機會使設施，成為以IP網絡為基礎的勒索軟件的目標，或帶來企業業務營運中斷等嚴重影響。

▲ 勒索軟件早年曾肆虐全球，未來或或變成網絡攻擊新常態。（法新社圖片）

要有效抵擋網絡攻擊，馮就認為，必須借助人工智能（AI）的力量。她表示，愈來愈多網絡犯罪分子借助自動化威脅，阻礙網絡保安防禦。「我們預期採用人工智能和自動化的網絡攻擊趨勢將會日益增加。因此，人工智能的演化對於防範將來層出不窮的網絡攻擊至為重要，這演化包括將機器學習（Machine Learning）支援的本地學習節點融入至集成系統，而進階的人工智能技術將有能力偵測、預測和應對網絡攻擊。

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記者：李彥煒