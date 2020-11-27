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【麥當勞優惠】1元大汽水本周回歸　18元享四重芝士孖堡配中汽水

商業 12:51 2020/11/27

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麥當勞App優惠來到第22周，包括18元歎四重芝士孖堡配中汽水。（麥當勞提供圖片）

麥當勞App優惠來到第22周（11月30日至12月6日），繼續送出總值逾200元的多張電子優惠券。

【Black Friday 2020優惠】一文看清本地網店優惠　HKTVmall屈臣氏9折

【消費優惠】德國寶搬倉清貨　冷氣機加1元多1部

重點優惠包括「$1歎大汽水」於本周回歸，全日適用；還有「$18歎四重芝士孖堡配中汽水」，只適用於星期一至五早上11 時至晚上12 時。

此外，無論是新餐肉系列超值早晨套餐、麥炸雞或菠蘿脆辣雞腿飽超值套餐，還是最新的McCafé麥提莎系列飲品，麥當勞App都提供優惠。當中菠蘿脆辣雞腿飽超值套餐減$5 (可重複使用)、$27歎板燒雞腿飽超值套餐、麥提莎系列飲品減$5(全日適用)。

要注意，每次惠顧只限使用一款優惠。除可重複使用的優惠外，每款優惠只可使用一次，完成交易後將自動從麥當勞App 的「優惠券」中移除。

【疫情第四波】宅在家煮飯仔？　Pricerite實惠推網店獨家優惠　家電及家品低至4折

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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