【國泰重組】國泰工會：資方單方面終止年終談判、打壓工會

▲ 國泰工會質疑國泰資方擬單方面取消年終談判

國泰航空 （00293） 在新冠病毒疫情下架構重組，繼在香港裁員約5300人後，大幅調整前線機組人員服務合約。代表約75%空中服務員的國泰航空空中服務員工會（FAU）最新發聲明指，質疑國泰資方擬單方面取消維持10年的年終談判，今日擬到太古集團總部、政府總部請願。

國泰空中服務員工會表示，往年年終談判內容包括薪酬加幅、航班編排、延長退休年齡等，一般而言，工會和國泰機艙服務部（ISD）可達成一些協議，在互相尊重下促進勞資關係。

國泰98.5%機師、91.6%空中服務員接受減薪方案 僅40機師拒簽新約、工會：同事無奈接受，詳情可見【下一頁】

圖解國泰重組重點

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工會表示，上周向管理層提交年終談判計劃書，建議討論確立工會認受性、審視新合約對現行政策的影響、更新空中服務員於外站停留時間、外站員工數量、飛行航班限制。

工會指，管理層至今僅指需更多時間研究，一直迥避年終談判安排，過去管理層曾提出無需要保留年終談判，改為在例會或電郵溝通，有理由相信國泰有意單方面取消談判。

本報正向國泰查詢，暫待回覆。

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編輯：麥德銘