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【聖誕節】時代廣場推聖誕節活動　27米長節日園藝區打造綠色聖誕（多圖）

商業 13:00 2020/11/27

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時代廣場由即日起至2021年1月3日期間，推出以《It’s Christmas Time》為主題的綠色聖誕。

聖誕節將至，時代廣場與城市綠洲Botanic Union聯乘，由即日起至2021年1月3日期間，推出以《It’s Christmas Time》為主題的綠色聖誕。場內的2樓中庭及地面露天廣場，設有15米高的聖誕吊燈、27米長節日園藝區及2.5米高植物木箱聖誕樹等。

今年時代廣場的聖誕活動與多個不同機構合作，例如：由Botanic Union花藝師主理，舉辦花藝聖誕圈工作坊；與英國插畫師Julian Charlton合作，在不同樓層設有繪畫互動Street Art，供市民打卡；以及與BANDAI GASHAPON合作，推出《Capsule Lab》活動，提供過百部扭蛋機。

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花藝聖誕圈工作坊詳情：
工作坊日期：12月12日（星期六）
工作坊時間: 10:30am-12:00nn / 1:30pm-3:30pm / 4:00pm-6:00pm
參加方法：詳情請留意時代廣場Facebook專頁公布

《Capsule Lab》活動詳情：
日期：即日至2021年1月3日（星期日）
時間：10am - 10pm
地點：香港銅鑼灣時代廣場5樓517-519號舖
交易方法：只接受八達通交易

    點擊圖片放大
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在《Capsule Lab》活動中，場內每個星期會更換不同扭蛋系列，以提供過百部不同款式的限定扭蛋，例如鬼滅之刃、高達、鐵甲萬能俠、哈姆太郎及逼真動物的扭蛋系列。同時，場內特設扭蛋發展史區，講述扭蛋的歷史和扭蛋機的運作。

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消費800元　送購物優惠券+月曆+扭蛋
另外，時代廣場設有3項購物獎賞，詳情如下：
1. 《Happy Rewards - Christmas Edition》
即日至2021年1月3日期間，即日以電子消費滿800元，即可換領指定50元購物優惠券兩張及50元美食優惠券乙張；即日電子消費滿5,000元，可同時額外換領500元優惠券兩張等。

2. 《時代廣場x紅A便當月曆換領》
於2020年12月1至18日（只限平日）期間，即日以電子消費滿800元，最多可累積兩張不同商戶單據，並且其中一張為9至13樓食通天單據，即可換領「時代廣場x紅A便當月曆套裝」乙套。
換領日期：2020年12月1至18日（只限平日）
換領時間：10am - 10pm
換領地點：五樓及九樓換領專櫃

3. 《Capsule Lab Reward扭蛋換領》
於2020年12月5、6、12、13、19、20日期間，即日以電子消費每滿800元，即可換領扭蛋電子優惠券乙張。
日期：2020年12月5、6、12、13、19、20日
換領電子優惠券時間：10am - 10pm
換領電子優惠券地點：五樓 及 九樓 換領專櫃
換領扭蛋地點：5樓517 - 519號舖

責任編輯：馬意文

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