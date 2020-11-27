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【美國大選】特朗普：如選舉人團確認拜登獲勝　他將離開白宮

環球政經 15:23 2020/11/27

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大選結果已經逐步塵埃落定，民主黨總統候選人本周一（23日）已獲聯邦總務署（General Services Administration）告知，可正式開始權力交接工作。本周四（26日）在白宮記者會上，現任總統特朗普（Donald Trump）表示，若選舉人團投票確認拜登當選，他會離開白宮。

【美國大選】拜登周二公布內閣名單　擬任命布林肯為國務卿【下一頁

這是特朗普在大選日過後的三周內，最為接近承認敗選的言論。不過特朗普仍堅持，大選存在大規模舞弊行為，因此他很難承認敗選，但並未提供相關證據。他還指，若選舉人團最終支持拜登，這是他們的錯誤。當特朗普再次被記者追問會否認輸時，他拒絕回答記者提問，並稱：「我是美國總統，永遠不要這樣跟總統說話」，又稱該名記者只是個「無足輕重」（lightweight）的人。

【美國大選】賀錦麗丈夫辭任律師 專心做「第二先生」【下一頁

下月14日美國將舉行選舉人投票，全美共由538名選舉人將根據各州普選結果投票，每個選舉人代表一張「選舉人票」，而獲得超過半數選舉人票（270票）的候選人即可獲勝。現時拜登已經獲306張選舉人票，特朗普則獲得232張。

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